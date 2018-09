Santos consegue contato e negocia acordo com Ricardo Gomes

O Santos conseguiu contatar Ricardo Gomes e iniciou negociação por um acordo para o pagamento da multa rescisória de R$ 750 mil. O prazo acabou no último domingo e o clube cogitava ação judicial.

Há duas opções para o ex-executivo de futebol do Peixe: reduzir a quantia para pagamento à vista ou parcelar o total. Pelo bom trabalho do profissional em pouco mais de dois meses, o alvinegro aceita conversar em busca de solução para resolver o imbróglio.

O Bordeaux-FRA não arcará com a quantia, mas o profissional prometeu ressarcir o Peixe nos próximos dias.O diretor tentou convencer os membros da diretoria a liberá-lo sem a multa, porém, não obteve sucesso. O argumento foi: “Se nós demitíssemos você, teríamos que pagar. O contrário não pode ser diferente”.

O executivo argumentou que o salário na França é muito mais alto (mais de R$ 1 milhão por mês) e essa seria a última oportunidade de se firmar no mercado europeu. Ricardo ainda comentou sobre a dificuldade depois do AVC sofrido em 2011 e a porta aberta no Bordeaux apenas pela amizade com profissionais que estão lá.

Como o Bordeaux tinha a possibilidade de contratar nomes livres no mercado, a multa ficará por conta de Ricardo Gomes – o acordo só será rescindido com o pagamento. O clube francês agora tem uma cogestão entre americanos e franceses.

O Santos procura por um substituto no mercado. A diretoria quer um profissional experiente e identificado com o clube. Em contato com a Gazeta Esportiva, Peres descartou alguns nomes e especulou outros, como Elano, Clodoaldo e Deivid.