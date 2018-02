Santos cogita compra de Dodô, mas opta por empréstimo; entenda

O Santos cogitou comprar o lateral-esquerdo Dodô, mas optou pelo empréstimo gratuito de um ano. A negociação está por detalhes e deve ser concluída neste fim de semana. Ele já está no Brasil e aguarda pelo “ok” dos clubes para fazer os exames médicos.

A hipótese foi levantada por conta dos valores envolvidos nas tratativas. A Sampdoria estipulou o preço do jogador em R$ 6 milhões, quantia abaixo dos padrões de mercado. Além disso, os salários são de menos de R$ 200 mil por mês. O histórico de Dodô, porém, pesou contra a vinda em definitivo.

Dodô não faz uma partida oficial desde maio de 2017, em derrota por 7 a 3 para a Lazio. Ele foi titular e acabou substituído no intervalo, já com 5 a 1 no placar. Uma fratura no pulso o afastou dos gramados. Quando recuperado, se viu sem espaço no elenco do técnico Marco Giampaolo. O ala só disputou amistosos nessa temporada.

E antes de chegar no futebol italiano, onde também atuou por Roma e Internazionale, Dodô sofreu com uma grave lesão no joelho esquerdo, com ruptura total dos ligamentos em 2011, quando jogava pelo Bahia. A recuperação foi lenta e o atleta só teve sequência de partidas em 2013.

Por causa desses problemas, Dodô tem apenas 112 jogos na carreira, aos 26 anos. Como não atua há um bom tempo, precisará de tempo para se recondicionar física e tecnicamente. Assim, o Santos optou pelo empréstimo e comprará o lateral se a temporada for regular.