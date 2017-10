Santos busca jogadores em fim de contrato para ‘driblar’ Estatuto

O presidente Modesto Roma já declarou que o Santos está à procura de ao menos cinco reforços para 2018. E para economizar no mercado e ainda ‘driblar’ o Estatuto Social do clube, o mandatário pretende correr atrás de atletas que estejam em fim de contrato.

De acordo com o artigo, o atual mandatário não pode comprar, vender ou emprestar jogadores nos últimos três meses de mandato sem a autorização do Conselho Deliberativo e parecer favorável do Conselho Fiscal. As eleições do Santos acontecem no dia 9 de dezembro.

Porém, segundo Modesto, o Estatuto não o impede de trazer jogadores que não tenham mais vínculo com suas equipes.

“Buscar atletas sem contrato não é proibido aqui. Eu só não posso comprar, vender ou emprestar direitos federativos. Porém, se tiver algum jogador que nós tenhamos interesse em comprar, não tenha dúvidas que pediremos a autorização do Conselho. Não temos por que esconder as coisas de ninguém”, afirmou o presidente em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva.

Robinho, do Atlético-MG, e Nino Paraíba, da Ponte Preta, estão com seus respectivos contratos acabando no final de dezembro. Por conta disso, a dupla interessa o Peixe.

“São grandes atletas e todo grande atleta interessa”, explicou Modesto Roma durante lançamento de sua chapa, no último sábado.