Santos avança em negociação por centroavante e aguarda por ‘sim’ de Cuca

O Santos tem negociação encaminhada com o centroavante Nicolás Blandi, do San Lorenzo-ARG. E para concluir as tratativas, o Peixe busca convencer o técnico Cuca sobre a opção. O interesse no argentino foi antecipado pela Gazeta Esportiva e o avanço nas conversas foi publicado pelo Diário do Peixe nesta quarta-feira.

Cuca gostaria de contar com um camisa 9 brasileiro ou com passagem pelo Brasil por causa da adaptação em meio a vários jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. O treinador prefere Jô, do Nagoya Grampus-JAP, e Diego Tardelli, do Shandong Luneng-CHI, mas a dupla está fora da realidade financeira do alvinegro, assim como outros atletas tentados: Guerrero, Jô, Marcelo Moreno, Calleri, Elkeson…

Com poucas alternativas e pressa para resolver a carência no elenco, o Santos quase contratou Marco Ruben, do Rosario Central-ARG, porém, Cuca disse publicamente que era contra o negócio e a transação foi cancelada. O argumento sobre a adaptação não muda com Blandi, mas o técnico gosta mais das características dele e o convencimento não será tão difícil.

Nicolás Blandi tem 28 anos e nunca atuou no Brasil. Ele jogou pelo Boca Juniors e Argentinos Junior antes de chegar ao San Lorenzo. Na Europa, defendeu o Évian-FRA. O título de maior expressão na carreira foi a Libertadores de 2014, pelo atual clube.