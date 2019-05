Santos anuncia a contratação de Uribe, do Flamengo, até 2022

O Santos anunciou nesta quinta-feira a contratação de Fernando Uribe, do Flamengo, em acordo válido até junho de 2022. O Peixe deixará de receber cerca de R$ 5 milhões dos R$ 16 mi pendentes do Rubro-Negro por Bruno Henrique: anteriormente, estavam combinadas parcelas de R$ 4 milhões em junho e R$ 11 milhões em janeiro.

Uribe chegou em São Paulo na última quarta e foi aprovado em exames médicos no Hospital Sírio Libanês. À noite, ele esteve na Vila Belmiro, mas a falta de um documento do Flamengo atrasou o anúncio. O primeiro treinamento ocorreu na manhã desta quinta, no CT Rei Pelé. A apresentação ocorrerá ao fim da atividade.

O colombiano chega para ser o substituto de Gabigol. Após cinco meses, o Alvinegro, finalmente, trouxe um dos camisas 9 pedidos por Jorge Sampaoli.

Uribe estava na reserva do Flamengo e está na fase final de pequena lesão no tornozelo direito. Ele deve ficar à disposição contra o Atlético-MG, dia 6, no Pacaembu, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O centroavante tem 31 anos, foi revelado Atlético Huila e passou por Girardot, Cortuluá, Deportivo Pereira, Once Caldas, Chievo, Atlético Nacional, Millonarios e Toluca antes de chegar ao Flamengo.

Uribe é o décimo reforço do Santos para 2019. Antes chegaram Soteldo, Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas, Felipe Jonatan, Jorge, Jobson e Marinho.