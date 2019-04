Sampaoli vai ao Maracanã para assistir final do Campeonato Carioca

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, foi ao Maracanã neste domingo para assistir à vitória do Flamengo sobre o Vasco, pela final do Campeonato Carioca – resultado que garantiu o título estadual ao rubro-negro.

O argentino acompanhou o Vasco, adversário da próxima quarta-feira, pela quarta fase da Copa do Brasil, no camarote da CBF.

Sampaoli participará de evento da CBF nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, ao lado de Tite. O treinamento do Peixe será comandado pelos auxiliares.

O Alvinegro venceu o Vasco por 2 a 0, na Vila Belmiro, e pode até perder por um gol de diferença na próxima quarta para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.