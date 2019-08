Sampaoli lembra estágio de Ceni no Sevilla e prevê carreira importante

No jogo que marcou a estreia do técnico Rogério Ceni, o Cruzeiro venceu o Santos por 2 a 0 na tarde de domingo, no Mineirão. Derrotado pelo ex-goleiro pelo Campeonato Brasileiro, Jorge Sampaoli previu uma carreira de sucesso e lembrou a breve convivência com o adversário no Sevilla.

Após encerrar sua longa carreira como goleiro do São Paulo, Ceni iniciou a preparação para iniciar a trajetória de treinador. Em uma das etapas do processo, o ex-goleiro excursionou pela Europa para observar o trabalho de alguns treinadores, entre eles Jorge Sampaoli.

“Eu o conheci. Ele foi ver treinamentos do Sevilla quando estava se preparando para ser técnico e tem muitas inquietudes, muitos desejos e muito entusiasmo para fazer coisas importantes pelo país. Então, é uma pessoa para acompanhar de perto, porque tem uma carreira muito importante pela frente”, projetou Sampaoli.

Entusiasmada pela estreia de Rogério Ceni, a torcida cruzeirense compareceu em bom número ao Estádio do Mineirão. Empurrados pela plateia, com gols de Fred e Thiago Neves, o time local enfim conseguiu encerrar uma série de 11 rodadas de jejum no Brasileiro.

“Havia uma emoção extra com o novo processo. O Cruzeiro se preparou para jogar a Copa Libertadores e tem um grande elenco. Lamentavelmente, as coisas não estavam dando certo. Seguramente, uma mudança de ares, uma emoção, gerou um contágio inicial”, comentou Sampaoli, sobre a chegada de Ceni.

Com 32 pontos ganhos, dois de vantagem sobre Flamengo e Palmeiras, o Santos permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Pela 16ª rodada, o time alvinegro volta a campo para enfrentar o ameaçado Fortaleza às 16 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio da Vila Belmiro.