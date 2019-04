Sampaoli fala em recuperar Cueva e cobra Rodrygo: “Tem sua vida resolvida”

O técnico Jorge Sampaoli falou sobre as situações de Cueva e Rodrygo depois da vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Atlético-GO nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O peruano fez 10 jogos, sem gol ou assistência, e foi expulso nos acréscimos da partida diante do Atlético, de forma direta, após forte dividida. Rodrygo vinha sendo reserva até essa quinta.

“Há circunstâncias para eleger. Cueva tem grande valor, seguramente precisa de adaptação, chegou tarde depois de não jogar muito lá. Vai nos dar muito. Como Rodrygo, Cueva ou qualquer um, depende do que precisamos. Não nos guiamos pelos nomes, mas pela realidade. Quem não seja intenso por 90 minutos… Dizemos isso para o Rodrygo porque será exigido assim na Europa. Se consegue aqui, vai se adaptar mais rápido na Europa. Contra o Corinthians fizemos bom primeiro tempo, grande segundo tempo e ficamos com o segundo para hoje. Poderíamos ter jogado com Cueva e Jean de falso 9, mas escolhemos sem ele. Esperamos recuperá-lo pois é muito valioso, teve uma grande Copa”, disse Sampaoli, antes de comentar sobre Rodrygo.

“Sou mais exigente com os que mais podem. Quem não me brinda isso, precisa esperar. É com todos. É preciso exigir mais de quem mais pode oferecer. Rodrygo tem sua vida resolvida e está esperando julho para sair. Estou querendo ganhar no dia a dia, tentamos fazer ele entender. Fez um grande jogo hoje, outro dia também. Estou em cima dele para exigir o máximo. Para o bem dele e do Santos”, afirmou.

O Santos pagará R$ 26 milhões por Cueva em quatro temporadas. Rodrygo já está negociado com o Real Madrid e se apresentará na Espanha no dia 15 de julho.

