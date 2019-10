Sampaoli explica 3-2-5 do Santos com Jobson e prevê disputa entre Tailson e Marinho

O técnico Jorge Sampaoli explicou a decisão equivocada de escalar o Santos com três zagueiros e sem laterais, num esquema 3-2-5 na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Ceará nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador colocou Pará e Jorge no início do segundo tempo, o Peixe melhorou e virou o placar. O estreante Jobson foi sacado no intervalo.

“O plano era jogar num 3-2-5, estabelecer três centrais para parar transições que sofremos contra equipes que jogam muito atrás. Pituca de lateral para volante e ter cinco jogadores à frente da bola. Não incomodamos muito o rival, depois mudamos o plano para gerar mais profundidade pelas bandas. Esperávamos controlar dessa forma, mas tomamos gol em jogada esporádica e tínhamos que mudar para transformar o resultado”, disse Sampaoli, antes de comentar sobre Jobson.

“Jobson era uma ideia da partida que era o homem livre no esquema 3-2-5. Necessitávamos do passe dele. Na preparação para entrar na equipe era a partida adequada. Mas com as linhas fechadas a bola não chegou bem em Evandro e Sánchez e resolvemos colocar um lateral, com Pituca de 5 para gerar uma equipe ainda mais ofensiva nas relações coletivas. Creio que o passo do Jobson na equipe será não só agora, mas tem condição de se adequar num torneio que não conhece tanto e será importante quando se acomodar”, afirmou.

Por fim, Sampaoli previu disputa entre Tailson e Marinho no ataque do Santos. Marinho esteve suspenso diante do Ceará e retorna contra o Atlético-MG, domingo, em Belo Horizonte.

“São dois extremos que jogam abertos, normalmente não se juntam. Tailson e Soteldo. Extremos de um contra um, tentamos que eles tivessem isso. Tailson virou um jogador a mais nessas quatro partidas, que tem potencial. Marinho volta e não sei. Com essa sequência tratamos de mudar um pouco, há jogadores desgastados. Vamos ver como se recupera Soteldo, Tailson mesmo, que não fez pré-temporada… Vamos ver o que se decide. São jogadores que determinaram muito”, concluiu.

O Santos segue na terceira colocação do Brasileirão, com 51 pontos, a dois do Palmeiras e a 10 do líder Flamengo.