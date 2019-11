Sampaoli esboça Santos com uma alteração para enfrentar o Avaí; veja escalação provável

O Santos voltou a campo nesta terça-feira em treino fechado para decidir a estratégia diante do próximo adversário, o Avaí, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Ressacada. O confronto, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá uma alteração em relação à goleada diante do Botafogo.

No meio-campo, Evandro dará lugar a Felipe Jonatan, fechando mais pela esquerda, enquanto Sánchez atuará pela direita e Diego Pituca ficará centralizado. Dessa forma, a provável escalação deve ter: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

Esta foi a única atividade dos titulares para a partida, já que a viagem à Santa Catarina acontece nesta tarde. Depois do jogo, porém, o Peixe não volta para São Paulo. A equipe ficará a semana longe da Vila Belmiro, já que, na 32ª rodada, o adversário será o Goiás.

Diante disso, o Santos tem o jogo contra o Avaí na quarta, treina no CT do clube na quinta-feira pela manhã e, na sequência, viaja para Goiânia. Na sexta-feira, as atividades aconteceram durante a tarde no CT do Atlético-GO para, enfim, enfrentar o Esmeraldino no sábado, às 17h (de Brasília), no estádio Serra Dourada.

