Sampaoli é tietado por policiais na praia e posa para foto

Jorge Sampaoli, técnico do Santos segue fazendo sucesso na cidade. Após o treinamento deste sábado no Peixe, o treinador, como de costume foi à praia. O argentino posou para foto com policiais militares que faziam patrulhamento na orla.

De acordo com a página “Viver em Santos”, os PMs teriam parado Sampaoli, sem que o argentino percebesse durante o patrulhamento. Além de ter tirado a foto, o comandante elogiou o trabalho feiro pela Polícia Militar de Santos. O Peixe aproveitou para brincar com a situação nas redes sociais:

A Polícia Militar de Santos encontrou, durante um patrulhamento neste sábado, um cidadão com muito #AmorPeloBalón. QUE FOTO! 😂 Créditos: Cabo PM Otacílio e Soldado PM Cabral pic.twitter.com/ahMwKW2GV7 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 25 de maio de 2019

Costumeiramente, Sampaoli vai á praia de Santos para as aulas de futevôlei. Além disso, tem o hábito de ir ao CT Rei Pelé de bicicleta. O treinador teve a bike roubada, mas ganhou uma nova de presente.

Dentro de campo, o Alvinegro da Vila Belmiro vai receber o Internacional neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.