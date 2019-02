O técnico Jorge Sampaoli deve poupar alguns titulares do Santos contra o Mirassol neste sábado, no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

A precaução visa a partida contra o River Plate-URU na próxima terça-feira, em Montevidéu, pela ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Alguns jogadores, como Everson e Orinho, ouviram sobre a possibilidade grande de chance na equipe principal. O goleiro pode fazer a sua estreia pelo Peixe, assim como Christian Cueva, destaque em treinamento na última quinta.

Na defesa, além de Vanderlei, Gustavo Henrique, Victor Ferraz e Copete atuaram em todos os compromissos da temporada. No meio-campo, Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota também foram utilizados sempre.

A definição da escalação, depois do resultado de exames de desgaste físico, será feita na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, na última atividade antes do Alvinegro enfrentar o Mirassol.

