Sampaoli analisa partida do Santos e esclarece rusga com rival

Em um dia de pouca inspiração, o Santos ficou no empate sem gols contra o Internacional na tarde deste domingo, na Vila Belmiro. Ao analisar a partida, o técnico Jorge Sampaoli citou o empenho de seus atletas e esclareceu a rusga com Odair Hellmann.

“Nos primeiros 30 minutos, estávamos dominando bastante, mas sem gerar boas chances. Um rival muito duro, um dos principais da Copa Libertadores. Então, foi difícil entrar. Depois, fizemos variações no segundo tempo. Lamentavelmente, buscamos e não conseguimos. Mas valorizo sempre a busca do grupo”, disse Sampaoli.

No primeiro tempo, o Internacional chegou a marcar com Guilherme Parede, mas o árbitro Rodolpho Toski Marques anulou por impedimento. Na etapa complementar, ele marcou pênalti de Cuesta sobre Rodrygo e voltou atrás. Nos dois casos, contou com ajuda do VAR.

“Jogamos contra um rival que faz muito bem a transição. Então, muitas vezes, estávamos expostos. Como não tivemos muita eficácia na área adversária, convivemos com contra-ataques de uma equipe muito preparada para isso. O time teve as mesmas intenções, mas não a mesma precisão que em outros dias”, disse Sampaoli.

No primeiro tempo da partida disputada na Vila Belmiro, o treinador argentino se desentendeu com Odair Hellmann na beira do gramado e ambos receberam cartão amarelo. Ao falar sobre o tema, Sampaoli assegurou a rusga com o adversário foi rapidamente solucionada.

“Ele pensou que eu estava reclamando dele. Depois, expliquei que estava reclamando do quarto árbitro. Ficou tudo esclarecido. Vivemos o jogo com a intensidade que se jogou. Ele interpretou que eu tinha dito algo dele e eu esclareci”, afirmou o comandante santista.