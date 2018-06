Rodrygo vai desfalcar o Santos contra o Fluminense nesta quarta

Rodrygo não será titular contra o Fluminense nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos alega que não há qualquer limitação física e que decisão de deixar a concentração não foi do clube. Os empresários da joia não responderam aos contatos da reportagem até a publicação dessa matéria.

“O Santos F.C. esclarece que a saída do atacante Rodrygo da delegação que enfrentará o Fluminense nessa 4a feira não ocorreu por desejo do clube. O Santos entende que as já públicas negociações para sua venda ao futebol europeu permanecem. O Clube não cederá à pressões desproporcionais e, reitera, acredita na continuidade das negociações em andamento para que seu percentual de 80% seja respeitado”, disse o Santos, em nota.

Rodrygo está prestes a ser negociado. O Real Madrid está à frente pela contratação e sinaliza com o pagamento da multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 218 milhões). Barcelona, Bayern, Borussia Dortmund e PSG também têm interesse. Por ter 17 anos, ele só poderia sair a partir de janeiro, quando atinge a maioridade.

Sem Rodrygo e Eduardo Sasha, com entorse no tornozelo direito, o Santos deve atuar com Bruno Henrique e Léo Cittadini como titulares. A partida é importante para Jair Ventura. O técnico corre risco de demissão em caso de nova derrota.

O provável Santos é: Vanderlei, Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô; Renato (Alison), Diego Pituca, Léo Cittadini e Jean Mota; Bruno Henrique e Gabigol.

O Peixe ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. Essa será a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo na Rússia. O alvinegro terá 10 dias de folga antes de intertemporada no CT Rei Pelé.