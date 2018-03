Rodrygo faz trabalho especial no Santos para aguentar 90 minutos

Joia do Santos, Rodrygo tem feito um trabalho especial junto ao departamento médico, com a fisioterapia e nutrição, para ganhar massa muscular e resistência. O objetivo é que ele possa aguentar os 90 minutos da partidas, mantendo a intensidade, sem perder a velocidade.

Rodrygo ainda não completou uma partida pelo Peixe em 2018. Desde que se tornou titular, o atacante atuou por 79 minutos contra o Corinthians, 45 diante do Novorizontino, 67 na vitória sobre o Nacional-URU e mais 74 no confronto com o Botafogo-SP.

Grande promessa do alvinegro nos últimos anos, Rodrygo foi lançado aos poucos por Jair Ventura. O técnico aumentou a minutagem do garoto de 17 anos aos poucos, até que ele ganhou a disputa com Arthur Gomes e Copete, enquanto Bruno Henrique se recupera de contusão no olho direito.

Rodrygo tem 364 minutos em campo na temporada e três gols marcados. Seu melhor momento foi na Libertadores, diante do Nacional, quando marcou um golaço ao arrancar do meio-campo e passar por três defensores da equipe uruguaia.

No material de imprensa divulgado pelo Santos, Rodrygo aparece com 1,73 m de altura e apenas 63 kg. Na visão dos profissionais do Peixe, o atacante já foi promovido ao elenco profissional com condições melhores do que a maioria de sua idade, mas ainda pode alavancar sua estrutura física.