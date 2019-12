River é campeão, e Santos não será cabeça de chave na Libertadores

O River Plate foi campeão da Copa da Argentina ao vencer o Central Córdoba por 3 a 0 na noite desta sexta-feira. E a notícia foi ruim para o Santos…

Explica-se: o River alcançou vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América ao levantar a taça. E possui maior pontuação no ranking da Conmebol, “roubando” do Peixe o último posto de cabeça de chave.

O ranking da Conmebol tem como parâmetro o rendimento nos últimos 10 anos da competição continental, além de desempenho histórico e acréscimo em caso de conquista nacional recente.

Os membros do pote 1 no sorteio serão Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Nacional (URU), Peñarol (URU), Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG) e Olímpia (PAR). O Alvinegro, no pote 2, teoricamente terá um grupo mais difícil pela frente.