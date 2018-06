Ricardo Gomes fala em três reforços no Santos; Peres diz que ele é o melhor

Ricardo Gomes foi apresentado como novo executivo de futebol do Santos na tarde desta quinta-feira, no Business Center, em São Paulo. Muito elogiado pelo presidente José Carlos Peres, o profissional de 53 anos falou sobre a procura por reforços, prometeu trabalho e disse que não fará mágica.

“Definimos (a busca por reforços). Vou falar de posições, não de nomes. Homem de área, um meia e dois jogadores de meio-campo, um ofensivo e um defensivo”, disse Ricardo.

“Não faço mágica. Muita coisa de observação, gostaria muito, mas não tenho como chegar com um grande reforço. O que eu prometo é muito trabalho”, completou.

O presidente Peres disse que Ricardo Gomes é um desejo antigo e afirmou que não havia melhor opção no mercado. Ele recusou proposta do Fluminense depois de acertar com o Peixe.

“Era um desejo do Santos em relação ao Ricardo Gomes desde o início do ano. Ele tinha pretensões de ser técnico na Europa, recebeu convites e graças a Deus surgiu essa oportunidade de trazê-lo. Pessoa de valor, dignidade, deu provas para nós de ser uma pessoa de alto nível, experiência. Conhece muito do futebol brasileiro e mundial. Vem cumprir aquilo que nós sempre pretendemos ter. Alguém que faça e agregue valor à marca Santos. Se Deus quiser faremos o Santos profissionalizado, que é o que mais procuramos nesse momento”, explicou Peres.

“Há vários estudando. Estávamos aguardando a chegada de um diretor. Trouxemos o melhor que existe no mercado. Vamos fazer juntos agora. Já adiantei alguns nomes. E vamos tocar o mais breve possível”, concluiu.