Renato diz que derrota pesa, mas pede foco do Santos na Libertadores

Capitão do Santos, Renato falou sobre a derrota por 3 a 1 para o São Bento neste domingo, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O volante de 38 anos manteve o discurso ameno e já falou da Libertadores. O próximo jogo será contra o Nacional-URU, quinta-feira, no Pacaembu, pela segunda rodada.

“A gente sabia que era um jogo difícil. Eles fizeram marcação homem a homem. Esse gol no final foi mérito deles. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas agora temos um jogo importante na Libertadores, no Pacaembu”, disse o veterano, ao Premiere.

“Resultado pesa, sim, mas agora é pensar na Libertadores. Lutamos até o fim, não aproveitamos as oportunidades e eles foram felizes”, completou.

O Peixe terminou a primeira fase como líder do Grupo D, mas na quarta colocação geral, atrás de Palmeiras, Corinthians e Novorizontino. O alvinegro enfrentará o Botafogo nas quartas de final e decidirá em casa, provavelmente no Pacaembu.