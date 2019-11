Provável titular, Tailson promete entrega e sonha com gol no San-São

Convocado para defender a seleção venezuelana na Data Fifa de Novembro, Soteldo é o principal desfalque do Santos para o compromisso deste sábado, às 17 horas (de Brasília), contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Diante disso, Tailson vive a expectativa de fazer seu terceiro clássico com a camiseta do Peixe. O atacante concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e falou a respeito da oportunidade.

“Ainda não dá para saber se eu vou jogar ou não, pois o professor sempre deixa para escalar no dia. Caso eu não seja titular, temos diversos jogadores qualificados e estaremos bem servidos. O Lucas Venuto é um exemplo. Claro que vou ficar muito feliz se eu estiver no time e vou dar o meu melhor dentro de campo. Se eu tiver oportunidade, vou tentar fazer deixar o meu gol”, comentou.

Perguntado sobre o momento do adversário, que vem de duas derrotas consecutivas dentro de casa, o Menino da Vila minimizou os resultados negativos e projetou um clássico muito disputado.

“O São Paulo vem de um momento complicado, é claro. Mas nós sabemos que jogar um clássico é sempre difícil. O time vem para ganhar confiança e, por conta disso, vamos respeitar totalmente o nosso adversário”, analisou.

Após a conquista de seis pontos na sequência de dois jogos fora da Vila Belmiro, o Santos volta aos seus domínios. Sob a visão de Tailson, a torcida será o diferencial no San-São.

“Sabemos da importância do fator casa e vamos aproveitar isso. Jogar com a torcida apoiando é sempre muito bom. Claro que ajuda bastante. A energia é diferente para a equipe”, finalizou.

Com 64 pontos somados, o Santos está apenas três tentos atrás do Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Depois do clássico, o Peixe recebe o Cruzeiro.

