Presidente do Santos vê falta de contexto, mas pede desculpa por provocação ao Corinthians

O presidente do Santos, José Carlos Peres, vê falta de contexto, mas pede desculpa por um vídeo repercutido nas redes sociais em provocação ao Corinthians nesta quinta-feira.

Uma página de torcedores gravou o presidente antes do clássico e Peres entrou na brincadeira, usando um apelido pejorativo do rival.

“Agora é bola para frente. Vamos ser campeões. Segunda-feira todos no Pacaembu, vamos esgotar e fazer grande jogo no primeiro e no segundo nós matamos os gambás de vez”, disse o presidente, no vídeo.

Em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva, o presidente se desculpou:

“Uma fala tirada fora do contexto, pois respondia a uma provocação. Mesmo assim, não justifica a brincadeira de péssimo gosto, peço desculpas se alguém se sentiu ofendido. Ressaltamos o respeito a todos os adversários”, afirmou o presidente à reportagem.

O Santos enfrentará o Corinthians neste domingo, em Itaquera, pela ida, e a volta será no Pacaembu, dia 8.