Presidente do Santos diz que tenta manter “quem faz diferença” até meio do ano

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que tenta manter os principais jogadores do elenco pelo menos até o fim do primeiro semestre.

O Peixe tem dificuldades financeiras, mas prioriza lucro com atletas dispensáveis, como Bryan Ruiz.

“Intenção nossa é não perder ninguém. Ir pelo menos até o meio do ano com esse time. Esperamos não vender jogadores que fazem a diferença, Marinho, Sasha, Soteldo…”, disse Peres, ao Esporte Por Esporte, antes de falar sobre o “milagre” alvinegro.

“Mas sem dinheiro não se faz futebol. Infelizmente, nossa média de público é baixa. Santos é um milagre. Tem pouco dinheiro e sempre está no topo”, completou.

O Santos contratou o lateral-direito Madson e o atacante Raniel até agora. A avaliação do técnico Jesualdo Ferreira sobre o elenco é positiva e faz a diretoria não ter pressa no mercado.