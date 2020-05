Presidente do Santos diz que Bryan Ruiz está micado: “Não sei se é macumba”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, lamentou o insucesso de Bryan Ruiz. O meia foi contratado com status de titular absoluto e foi recebido com festa no aeroporto, mas não vingou e está no time B.

Peres disse que o costarriquenho está “micado” e cogitou a possibilidade de “macumba”.

“Bryan Ruiz não deu certo no Santos. E não foi culpa do Santos. Ele não conseguiu se firmar dentro do clube. Quem pediu ele foi Jair Ventura, quando Jair saiu chegou o Cuca. Cuca disse de cara que não queria estrangeiro, deu uma queimada. Falamos para se esforçar, depois pedi chance a Sampaoli. Mas está micado, não sei se é macumba e homem também não quis. Não tem como tocar para frente”, disse o presidente, ao Blog Soul Santista.

“É um esforço pessoal também. Quero que seja feliz, temos que respeitar, mas não foi bem. Em momento nenhum se esforçou mais do que devia. Conversei com o Sampaoli e pedi oportunidade. No primeiro dia, ele falou que não aguentava o ritmo dos treinamentos pela dor nas costas. E não jogou mais. Tem que jogar até de muleta para dizer que tem vontade. Temos que mostrar vontade no trabalho”, completou.

O Santos tenta, sem sucesso, rescindir o contrato válido até dezembro amigavelmente. Diante da resistência do jogador, o Peixe já admite esperar o fim do vínculo.

“Tentamos fazer a rescisão por várias vezes. Estamos na briga para rescisão amigável, mas senta na lei ruim para os clubes, de pagar até o fim do contrato e todos os direitos da CLT. Antigamente era 50%, agora indenização é 100%. Isso é responsável por 90% dos processos trabalhistas”, afirmou Peres.

“Clube deve direitos de imagem para ele. Alguns meses. Luvas não tem, é mais salário. E não é R$ 600 mil como falam, é pouco mais da metade disso”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com