Presidente do Santos cogita decisão contra o Atlético-MG na Vila

O presidente do Santos, José Carlos Peres, cogita a provável “partida de seis pontos” contra o Atlético-MG, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 25 de novembro, na Vila Belmiro. A princípio, o jogo seria no Pacaembu.

“Não está definido pela CBF ainda. Vamos conversar e decidir. Há chance de ser na Vila Belmiro, sim. Temos tempo para confirmar”, disse Peres.

O goleiro Vanderlei falou em nome do elenco para pedir o duelo em Santos. O Peixe é o sétimo colocado, três pontos atrás do Galo, o primeiro no G-6, zona de classificação para a Libertadores da América em 2019.

“Óbvio que a gente tem uma grande torcida em São Paulo, a gente também joga bem no Pacaembu, só que a gente tem que entender o momento. Esse ano temos feito excelentes partidas na Vila. A mística da Vila voltou. Estamos indo muito bem na Vila, prefiro jogar na Vila, mas não depende da gente. Tem muitos assuntos, logística, ir para São Paulo, aqui estamos a cinco minutos da Vila. Nesse momento seria ideal jogar na Vila Belmiro”, disse Vanderlei.

Os santistas já atuaram 18 vezes no Urbano Caldeira nessa temporada, além de outras 11 no Paulo Machado de Carvalho. O retrospecto marca nove vitórias na Baixada, quatro empates e cinco derrotas, enquanto na capital foram três vitórias, seis empates e dois reveses.

“Estamos a três pontos do Atlético, mas temos de pensar jogo a jogo. Foco total no Fluminense (sábado, na Vila), para aí sim ter a oportunidade contra o Galo, no confronto direito”, concluiu O goleiro.

Antes de encontrar o Galo na penúltima rodada da competição nacional, o time de Cuca enfrentará, na sequência do duelo com o Tricolor das Laranjeiras, Palmeiras (fora), Chapecoense (casa), Flamengo (fora), América-MG (fora) e Botafogo (casa). O derradeiro compromisso será contra o Sport Recife (fora).