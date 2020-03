Presidente do Santos cita gripe espanhola para explicar pausa no Paulistão: “Temos responsabilidade”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, citou a gripe espanhola na explicação do seu voto a favor da paralisação do Campeonato Paulista por tempo indeterminado por conta do coronavírus.

Alguns clubes gostariam da antecipação das duas últimas rodadas do Estadual para quarta/quinta e sábado/domingo. A decisão pela pausa, porém, foi unânime.

“Clube será fechado, todo mundo vai pra casa, é a preocupação também com trabalhador que vai pegar trem lotado. A gente tomou decisão para servir de exemplo para outras categorias pararem por determinado tempo. Onde estão dizendo que serão 60 dias… Há 100 anos, teve gripe espanhola que causou 50 milhões de pessoas morrendo. Tomamos decisão e que Deus nos ilumine. Temos responsabilidade, que é social também”, disse Peres, na saída da Federação Paulista de Futebol.

“O prazo é indeterminado, vamos ir avaliando a cada sete dias. Hoje tem (Guarani x Ponte Preta) para completar a rodada, depois todo mundo em casa. É uma mensagem para passar, é a responsabilidade de não sair. Mas isso custa dinheiro, tem preocupação financeira de pagar todo mundo. Sem receita vai ser difícil, não só dos clubes, como de comissão técnica”, completou o mandatário.

O elenco do Santos treina a partir das 16h nesta segunda-feira. O acesso da imprensa foi suspenso também por tempo indeterminado.

