Presidente do Santos aguarda resposta do Atlético-MG sobre Ricardo Oliveira: “Na mão deles”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, comentou sobre a negociação para ter Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, na tarde desta sexta-feira.

Peres espera pela conversa do centroavante e do empresário pela liberação no Galo. Como publicou a Gazeta Esportiva, o Peixe crê que uma “força” do jogador será fundamental.

“Existe o interesse no Ricardo Oliveira, de encerrar carreira no Santos. Tem potencial grande de ajudar na comissão técnica também. Temos que respeitar o Atlético-MG. Não aprovo essa questão de falarmos com jogador. Não falei uma vez com ele, garanto. Converso com o presidente do Atlético, é um código de respeito. Espero que façam o mesmo comigo. Existe o interesse e está na mão deles (empresário e atleta). Se conseguirem fazer a saída do Atlético, terá portas abertas”, disse Peres, em entrevista coletiva.

“Depende do Atlético. Quando dizerem que querem conversar, temos proposta pronta. Depende só do Ricardo com o Sette Câmara (presidente do Galo)”, completou.

Depois de oferecer um contrato de produtividade, o Alvinegro está disposto a pagar cerca de R$ 500 mil para atender ao pedido do técnico Jorge Sampaoli. O contrato do atleta vai até o fim de 2020.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com