Presidente do Santos abre portas para Romário: “Depende do Jesualdo”; comissão assiste lateral

O presidente do Santos, José Carlos Peres, cogita a reintegração de Romário ao elenco profissional depois do empréstimo ao Mirassol no Campeonato Paulista.

O vínculo com a equipe do interior terminou nesta semana e o lateral-esquerdo espera ser reaproveitado quando a paralisação em meio ao novo coronavírus acabar.

“Depende do professor Jesualdo (Ferreira). Se ele não quiser, será emprestado novamente”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

A comissão técnica sabe da dificuldade financeira do Peixe e busca soluções caseiras. A análise de desempenho assistiu vários vídeos de Romário e conhece bem o atleta. Não há, porém, uma definição sobre o futuro do ala.

“Não é uma decisão que cabe a mim. Fiz meu trabalho todos os dias pensando em algo grande para o segundo semestre. Caso acharem que posso ajudar no Santos, estarei pronto”, falou Romário, em entrevista à Gazeta.

O Peixe tem apenas Felipe Jonatan como opção e, sem dinheiro, não teve sucesso no mercado à procura de um jogador para posição. Dessa forma, Romário pode ser “reforço”, assim como Lucas Braga.

Romário foi contratado para atuar em 2018 depois de 2017 de sucesso no Ceará. O lateral, porém, só jogou duas vezes com Jair Ventura. Ele tem 28 anos e contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2022.

