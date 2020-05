Presidente do Santos sugere 70% de redução salarial; elenco recusa

O presidente José Carlos Peres sugeriu 70% de redução salarial em contato com líderes do Santos nesta quarta-feira. O elenco recusou.

O Peixe havia sinalizado corte de 30% em abril, mas a conversa esfriou até essa semana. O Alvinegro tem dificuldade financeira e precisa pagar a folha de abril na próxima sexta-feira.

Peres argumenta que o Santos tem apenas 30% das receitas em meio à pandemia do novo coronavírus, com a paralisação total das atividades. A redução de 70% ocorreu no Barcelona, por exemplo.

A negociação entre Peixe e atletas deve continuar nesta quinta-feira. Os jogadores aceitam um corte, mas não desse tamanho, para manter o salário dos funcionários em dia. O presidente Peres prometeu não mexer nos vencimentos de quem recebe até R$ 6 mil.

