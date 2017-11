Pior público da Vila no Brasileirão dá prejuízo de R$ 27 mil ao Santos

A decepção dos torcedores com as três derrotas seguidas do Santos no Campeonato Brasileiro foi refletida no último sábado, quando apenas 4.206 pagantes estiveram na Vila Belmiro para acompanhar a vitória do Peixe por 1 a 0 sobre os reservas do Grêmio, pela 36ª rodada do torneio nacional.

Por conta do pequeno número de torcedores, o pior neste Brasileirão, o alvinegro teve um prejuízo de R$ 27 mil. Foi a terceira vez que o clube constatou déficit em jogos oficiais na competição. Contra Atlético-PR e Atlético-GO o saldo também foi negativo.

No duelo do último domingo, foram gastos R$ 148.007,71 com aluguéis, seguros, taxas, impostos e gastos operacionais. Porém, o Peixe arrecadou somente R$ 120.160,00, causando o prejuízo de R$ 27.847,71.

O triunfo sobre Tricolor Gaúcho também marcou o segundo pior público do alvinegro na temporada. Antes disso, no final de março, apenas 3.195 pessoas assistiram a virada sobre o Novorizontino, na última rodada da fase de grupos do Paulistão.