Peres revela objetivo de construir CT para todas as categorias de futebol do Santos

Não é segredo para ninguém que o Santos busca melhorias na infraestrutura, principalmente em seus centros de treinamentos. Nesta terça-feira, o presidente José Carlos Peres concedeu entrevista coletiva e falou sobre os planos que o clube tem em relação à expansão estrutural.

O mandatário tem ciência de que a modernização do CT para a base é uma pauta de urgência no Santos. Além disso, Peres revela que o Peixe tem o sonho de construir um grande complexo que abrigue todas as categorias de futebol do clube.

“Acho que todos estão cientes do problema de infraestrutura que o Santos tem. Não temos à altura do que o Santos revela e do que os meninos precisam. Então pensamos em um centro moderno. Se não for na minha gestão, será na próxima”, garantiu Peres.

“Se revelamos tantos bons jogadores sem a infraestrutura, imagina se tivéssemos. O CT Meninos da Vila vai sofrer intervenções, mas estamos sim atrás de um terreno grande, que possa abrigar o profissional e todas as categorias de base, além do time feminino, que precisa de infraestrutura”, completou.

No final do ano passado, a Gazeta Esportiva informou que o Santos conseguiu um acordo para possuir o direito de administração total do CT Meninos da Vila. Em 2018, o Ministério Público havia solicidado que o terreno fosse devolvido por falta de contrapartidas sociais.

