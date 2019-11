Peres confirma que CT Meninos da Vila é “totalmente” do Santos

O presidente José Carlos Peres confirmou nesta quarta-feira o acordo com a Justiça para que o Santos tenha a administração total do CT Meninos da Vila. Há cerca de um ano, o Ministério Público solicitou que o terreno fosse devolvido por falta de contrapartidas sociais, mas o clube conseguiu manter a posse da sede dos treinamentos das categorias de base e do time feminino.

Em contato com a Gazeta Esportiva, Peres afirmou: “O CT Meninos da Vila agora é totalmente do clube e sem contrapartidas. O valor estimado da área é de 69 milhões de reais e foi restituída ao Santos de forma definitiva, faz parte agora do patrimônio líquido do clube”.

O terreno do CT Meninos da Vila foi doado ao clube no ano de 1990. Após quase três décadas, o local ficou perto de voltar a ser administrado pela prefeitura de Santos. Peres explica o trabalho que o clube teve para reverter a decisão da Justiça: “Tivemos uma argumentação precisa e honesta. O juiz compreendeu nosso argumento e a Prefeitura de Santos e o Ministério Público concordaram com a realidade dos fatos. Escritório de advocacia e o nosso departamento jurídico trabalharam forte para que 29 anos depois tenhamos um desfecho final e definitivo”.

“Estamos felizes porque estivemos a ponto de perder esse patrimônio nos últimos 10 anos. Agora o objetivo é o CT Rei Pelé, de propriedade da União (SPU). E vamos resolvê-lo também, se Deus quiser”, completa o presidente do Santos.

Com a administração completa do centro de treinamento, o Santos passa a trabalhar na infraestrutura do local. No entanto, José Carlos Peres aponta que as mudanças necessárias dependem de uma ação conjunta com o Governo do Estado de São Paulo: “Sem dúvida. Agora nós podemos (reformar). O esforço agora será retirar o necrotério de lá (fica ao lado). Contamos com João Dória, governador de São Paulo”.

