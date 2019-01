Peres diz que renovações de Pituca e Kaio Jorge estão “acertadas” pelo Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que as renovações dos contratos do meio-campista Diego Pituca e do atacante Kaio Jorge estão acertadas.

“Pituca está renovado. Tudo fechado, mas não está assinado. Ele tem três anos de contrato conosco, mas não tem motivo nenhum para correr”, disse o presidente.

“Está tudo acertado para renovar com Kaio Jorge. A gente depende dele, que depende dos empresário”, afirmou Peres.

O representante de Pituca, Adalberto Almeida, reclama do “sumiço” de Peres para marcar a assinatura. O Santos, porém, não quer pagar uma comissão para o agente. O vínculo atual vale até 2021 e seria estendido até 2022, com uma grande valorização financeira.

Os empresários de Kaio Jorge confirmam o primeiro contrato profissional encaminhado. O acordo de formação atual vale até janeiro de 2020.

