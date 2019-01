Empresário diz que Pituca não renovou com o Santos por “vácuo” de Peres

O empresário de Diego Pituca, do Santos, disse que a renovação contratual ainda não foi oficializada por conta do “vácuo” do presidente José Carlos Peres.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Peixe encaminhou o acordo até 2022 em reunião no CT Rei Pelé, na última quarta-feira. Desde então, porém, Peres não retorna aos contatos do agente.

Na quinta-feira, Adalbertou entrou em contato com o presidente para agendar a oficialização da renovação nesta terça. Depois de várias mensagens e ligações, Peres não confirmou o encontro. A reportagem também tentou falar com o mandatário, porém, não obteve sucesso.

Enquanto isso, Pituca treina normalmente sob o comando de Jorge Sampaoli. A negociação pela renovação dura meses e Cruzeiro e Corinthians demonstraram interesse nesse período. A multa rescisória é de apenas R$ 8 milhões.