Pará minimiza Vila com portões fechados e destaca o ataque do Delfín-ECU

Depois de vencer o Mirassol no sábado, o Santos teve pouco tempo para virar a chave e começar a pensar na Libertadores. Nesta terça-feira, o Peixe terá pela frente o Delfín, do Equador, na Vila Belmiro, às 19h15. Para o confronto válido pela segunda rodada da competição continental, o Alvinegro Praiano não poderá contar com o apoio de sua torcida.

Isso porque o Santos foi punido em duas partidas com portões fechados pela Conmebol, por conta da confusão ocorrida no jogo contra o Independiente-ARG, na Libertadores de 2018.

Nesta segunda-feira, Pará concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé e projetou a confronto sem a torcida. O lateral-direito minimizou a punição e ressaltou que o Peixe precisa entrar em campo como se estivesse recebendo o apoio dos santistas na arquibancada.

“É um pouco estranho, mas não é uma novidade para mim. Vinha comentando que joguei pelo Flamengo contra o River Plate no Engenhão sem torcida. É um jogo atípico, a gente gosta de ver o torcedor, aqui na Vila a gente é forte, a torcida vem em peso e incentiva do começo ao fim”, afirmou Pará.

“Mas não cabe a mim falar de portão fechado, temos que entrar em campo como se nosso estádio estivesse lotado, com a torcida nos incentivando e empurrando para fazermos outro grande jogo”, completou.

Perguntado sobre o adversário desta terça-feira, Pará revelou que ainda não tem conhecimento de detalhes do Delfín, porém destacou o ataque veloz da equipe equatoriana.

“Vamos procurar fazer mais ou menos o que fizemos com o Defensa y Justicia, a gente não tinha tanta informação. Os analistas vão passar algumas coisas sobre o Delfín. Eu assisti o primeiro jogo, que eles empataram em 1 a 1, se trata de uma equipe que tem jogadores rápidos na frente. A gente tem que estar focado e concentrado para que não sejamos surpreendidos na Vila”, analisou.

Depois de vencer na estreia da Libertadores, o Santos ocupa a liderança do grupo G, com três pontos. Caso derrote o Delfín, o Peixe chegará pela primeira vez a três vitórias consecutivas no ano.