Pará faz campanha para Sampaoli: “Já tinha colocado para assinar”

Em novo desfaio válido pelo Campeonato Brasileiro, o Santos fez outra vítima. Mais uma vez, o estilo ofensivo proposto por Jorge Sampaoli se sobressaiu e o Peixe venceu o Botafogo por 4 a 1. Apesar da campanha consistente, a permanência do argentino ainda não é certa. Diante disso, o lateral-direito Pará elogiou o treinador e revelou torcer para que ele fique na Baixada na próxima temporada.

“Se eu tivesse esse poder e essa caneta na mão, com certeza eu já tinha colocado para assinar. É um grande treinador, faz um bom trabalho no Santos. É um dos melhores treinadores do mundo, mas não cabe a mim. A diretoria que vai decidir, mas eu torço para que ele fique”, declarou.

Independente da decisão, o Santos precisa focar no restante do Campeonato Brasileiro e garantir uma vaga direta para a próxima Copa Libertadores da América, uma vez que esse seria um atrativo para o comandante. Com a vitória deste final de semana, o Alvinegro Praiano manteve a distância de seis pontos sobre o São Paulo, quarto colocado na tabela.

No entanto, a missão de manter o embalo no Brasileirão não será fácil. O Peixe tem uma sequência de dois jogos longe dos seus domínios e o veterano Pará acredita que os duelos serão difíceis.

“Eu acredito que vão ser dois jogos difíceis, trata-se do Brasileiro, o campeonato mais difícil. Jogar contra o Avaí na Ressacada é complicado. O exemplo claro é o Palmeiras, ganhou lá no sufoco. Vamos ter dois treinos para aprimorar e fazer um bom jogo, consequentemente enfrentar o Goiás e realizar uma boa partida também”, completou.

