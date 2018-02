Para espantar ‘zica’, Santos recebe o São Caetano na Vila

Sem vencer há três jogos e atrás do Botafogo no Grupo 4 do Campeonato Paulista, o Santos recebe o São Caetano para tentar espantar a ‘zica’ nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada da competição.

O técnico Jair Ventura e o elenco acreditam que o Peixe está em evolução, mas precisa oscilar menos para transformar as atuações em três pontos na tabela. Diante da Ferroviária, na última rodada, o alvinegro esteve duas vezes à frente do placar, mas cedeu o empate.

Jair conta com os retornos de Alison e Copete, que estavam suspensos. O volante volta ao time titular. O colombiano pode ser opção no banco de reservas por causa da boa fase de Arthur Gomes e Eduardo Sasha, além da “vaga cativa” para o reforço Gabigol.

“Quem joga em time grande tem o alerta sempre. Entramos em campo com o favoritismo. Sabemos que temos as condições de estar em uma situação um pouco melhor. Vamos entrar mais ligados. Aprendemos com os erros nos últimos jogos e esperamos que não aconteçam mais”, disse Sasha.

E, pelo menos de acordo com a pontuação no Paulistão, o São Caetano é o melhor adversário para o Santos se recuperar. O Azulão, com quatro pontos e saldo negativo de 7, tem a pior campanha entre as 16 equipes do campeonato. É o lanterna do Grupo B.

Dirigido pelo técnico Pintado, o São Caetano terá de se expor na Vila Belmiro em busca de um resultado positivo. Em jogo-treino na última segunda-feira, o Azulão venceu o Santo André por 1 a 0, no Anacleto Campanella, com gol de Ermínio.

O Santos enfrentou o São Caetano pela última vez em 2013, no empate em 1 a 1 no Pacaembu. Neymar fez para o Peixe. Jael marcou para o Azulão. Nenhum titular daquela partida permanece no alvinegro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SÃO CAETANO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 14 de fevereiro de 2018, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan

Assistentes: Vitor Carmona Metestaine e Herman Brunel Vani

SANTOS: Vanderlei, Daniel Guedes, David Braz, Gustavo Henrique e Caju (Copete); Alison (Jean Mota); Arthur Gomes, Renato, Vecchio e Eduardo Sasha; Gabigol.

Técnico: Jair Ventura

SÃO CAETANO: Helton Leite, Alex Reinaldo, Sandoval, Max e Bruno Recife; Vinicius Kiss, Ferreira e Chiquinho; Marlon e Rafael Costa.

Técnico: Pintado