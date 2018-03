Palmeiras é a maior vítima de Gabigol no Santos; veja números

O Santos conta com o bom retrospecto de Gabigol para enfrentar o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Os dois jogos desta fase serão no Pacaembu, no sábado e terça-feira. O rival do Peixe é a maior vítima do camisa 10, com seis gols.

Desde que foi promovido ao elenco profissional, em 2013, Gabriel Barbosa atuou contra o Palmeiras em 12 partidas, com seis vitórias, três empates e três derrotas. No Pacaembu, são dois gols marcados pelo Menino da Vila, ambos em vitória por 3 a 1 em 2014, pelo Brasileirão.

Conhecido como “Rei dos Clássicos”, o santista já disputou um neste retorno após passagens por Inter de Milão-ITA e Benfica-POR. Na primeira fase do Paulistão, Gabriel marcou o gol que deu a vitória do Santos sobre o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi.

Confira o retrospecto do atacante em clássicos:

– Palmeiras: 6V/3E/3ED – 6 gols

– Corinthians: 5V/1E/2D – 3 gols

– São Paulo: 6V/1E/3D – 3 gols

