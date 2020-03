O que o Santos perde com a ausência de Alison na Libertadores

Depois de empatar sem gols com o Palmeiras no sábado, o Santos fará sua estreia na Libertadores nesta terça-feira. O Peixe viaja a Argentina para enfrentar o Defensa y Justicia, às 19h15, e Jesualdo Ferreira não poderá contar com Alison.

O volante teve um trauma no no joelho esquerdo identificado após o clássico e não seguirá com a delegação santista para a viagem à Argetina. Além de perder um titular absoluto, Jesualdo também deixará de contar com um atleta que acumula estatísticas positivas no Campeonato Paulista.

De acordo com o Footstats, Alison é o jogador que registra mais desarmes no estadual. Mesmo atuando em sete dois oito jogos, o volante soma 29 recuperações de bola, possuindo uma média de 4,1 desarmes por partida.

Além disso, Alison também é fundamental para evitar contra-ataques dos adversários e as estatísticas comprovam esse ponto. O volante é o jogador que mais interceptações no Campeonato Paulista, tendo somado dez antecipações na competição, uma média de 1,4 por partida.

Com a ausência de Alison, a tendência é que Jesualdo escale Jobson como primeiro volante. Na partida contra o Palmeiras, o treinador optou por essa substituição no intervalo, quando o titular sentiu dores e teve que abandonar o jogo.

Por outro lado, Felipe Jonatan não preocupa para a partida desta terça-feira. O lateral-esquerdo também foi substituído no intervalo do clássico e teve um trauma no tornozelo esquerdo identificado, porém apresentou uma recuperação rápida e deve atuar contra o Defensa y Justicia.

Após o empate com o Palmeiras, o Santos chegou a 12 pontos somados, na liderança do grupo A. Pelo Campeonato Paulista, o Peixe volta a campo no sábado, contra o Mirassol, às 19h30, na Vila Belmiro.