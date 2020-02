Mesmo reformulada, defesa do Santos é ponto alto da equipe no início do ano

O Santos é o único líder de seu grupo no Campeonato Paulista dentre os quatro grandes do estado, porém ainda busca encontrar as melhores soluções para um desempenho superior em campo. Apesar da oscilação inicial, o defesa do Peixe no início da temporada desponta como ponto forte da equipe.

Até o momento, o Santos disputou cinco partidas pelo Paulistão e sofreu apenas três gols, sendo dois deles contra o Corinthians e um contra o Guarani. Nos jogos contra Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Botafogo-SP, o Alvinegro Praiano não foi vazado.

Os números defensivos do Santos nesta temporada são os melhores dos últimos cinco anos. A última vez que o Peixe sofreu menos de três gols em cinco partidas foi em 2015, quando a equipe foi vazado apenas uma vez. Na ocasião, o Alvinegro conquistou o estadual, batendo o Palmeiras na final.

O bom desempenho defensivo do Santos vem justamente em um momento de reformulação. Isso porque o clube perdeu Gustavo Henrique, que se transferiu para o Flamengo, Victor Ferraz, que foi trocado por Madson junto ao Grêmio, e Jorge, que retornou após o fim de empréstimo para o Monaco.

Além disso, Jesualdo Ferreira ainda não pôde contar com Lucas Veríssimo em 2020, que se recupera de lesão no joelho esquerdo. Dessa forma, a dupla de zaga titular tem sido formada por Luan Peres e Luiz Felipe.

Veja o número de gols sofridos pelo Santos nas cinco primeiras partidas das últimas temporadas:

2020: três gols

2019: seis gols

2018: cinco gols

2017: oito gols

2016: cinco gols

2015: um gol

Depois de cinco rodadas disputas pelo Campeonato Paulista, o Santos é o líder do grupo A, com dez pontos somados. Na próxima rodada, o Peixe visitará a Ferroviária, em Araraquara, no domingo, às 19h.