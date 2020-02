Santos é o único entre os quatro grandes a liderar seu grupo do Paulistão

Com cinco rodadas do Campeonato Paulista disputadas, apenas um entre os quatro grandes do futebol de São Paulo lidera seu grupo. Com a vitória sobre o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, o Santos chegou a dez pontos conquistados e se distanciou na primeira colocação do Grupo A.

Os rivais do Peixe, por sua vez, não vêm tendo vida fácil na competição estadual. No Grupo B, o Palmeiras também soma dez pontos, mas ainda assim está na segunda posição, com dois pontos a menos que o líder Santo André. Novorizontino, com nove, e Botafogo-SP, com um, completam a chave.

Já no Grupo C está o pior colocado entre os quatro grandes. Com dois empates, duas vitórias e uma derrota, o São Paulo tem oito pontos e está apenas na terceira colocação. Inter de Limeira e Mirassol, ambos com nove, ocupam as duas primeiras posições. O Ituano, com três, está na lanterna.

Por fim, o Corinthians é o vice-líder do Grupo D, com sete pontos. O time comandado pelo técnico Tiago Nunes está logo atrás do Guarani, que soma um ponto a mais. Fora da zona de classificação para a próxima fase estão Bragantino, com cinco, e Ferroviária, com quatro.

Tentando manter a boa vantagem em sua chave, o Santos volta a campo no próximo domingo, às 19h (de Brasília), quando encara a Ferroviária na Fonte Luminosa.

