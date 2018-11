Médico conversa com presidente e adia saída do Santos

Jorge Merouço, chefe do departamento médico do Santos, conversou com o presidente José Carlos e adiou a saída do clube para o fim do Campeonato Brasileiro.

Descontente com as acusações feitas por outro profissional que pediu demissão, Carlo Alba, Merouço solicitou a saída, mas foi convencido por Peres a ficar nessas três semanas.

Jorge Merouço planejava a aposentadoria no começo de 2019, porém, a polêmica com o ex-colega antecipou a decisão.

“O presidente falou comigo e pediu para que eu ficasse até o final do campeonato. Ficarei até o final, sim, mas falei com os outros médicos sobre a situação. Passei alguns posicionamentos sobre os atletas que estão no departamento médico. Nada muda, na verdade, ficará tudo do mesmo jeito, com todos sabendo de todas as providências, indicações e tratamentos”, disse Merouço, à Gazeta Esportiva.

“Não tenho raiva nem mágoa pois isso só fez mal para a entidade Santos. Essas críticas ele (Carlo Alba) já fazia nos grupos de torcedores. Quando duas pessoas discordam devemos perguntar a uma terceira qual a verdadeira. Perguntem aos jogadores e comissão… Ou melhor: esqueça tudo e siga a caminhada”, completou.

Com Merouço até o final do ano e sem Alba, o Santos contará com o esforço de três médicos remanescentes: Luiz Carlos Lopes, Marcus Vinicius Moreira e Victor Pontes Pacheco. O presidente José Carlos Peres quer se reunir com o departamento nos próximos dias para discutir sobre a reta final da temporada.