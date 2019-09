Marinho diz que “favoritismo é todo do Flamengo” contra o Santos

Marinho acredita que o Flamengo é favorito a vencer o Santos no sábado, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O atacante vê o Rubro-Negro como rival mais difícil do campeonato até aqui. O Peixe está dois pontos atrás dos cariocas, líderes do Brasileirão.

“Acredito que seja o jogo mais difícil deste primeiro turno. Pelo que o Flamengo vem fazendo, o favoritismo é todo deles. Sabemos que no último jogo não conseguimos fazer aquilo que trabalhamos e o que o torcedor esperava, mas agora temos o Flamengo pela frente. Precisamos fazer um grande jogo lá (Maracanã) e, se Deus quiser, conseguir os três pontos”, disse o atacante Marinho, nesta quinta-feira.

“É líder e vice-líder nesse confronto. Temos que ter muita atenção e trabalhar, estar focado nesse duelo complicado. Mas sabemos da confiança e da qualidade que o nosso grupo tem. Quanto mais estivermos unidos, mais as coisas acontecem. Espero que tenhamos uma tarde abençoada”, completou.

O Santos ainda treina na manhã desta sexta-feira antes de viajar ao Rio de Janeiro. O técnico Jorge Sampaoli esboçou a equipe com três zagueiros na última quarta.

