Marinho analisa estreia no Santos, relembra meme e diz: “Não tenho como ser o novo Rodrygo”

Marinho estreou pelo Santos neste domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no Estádio Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante entrou aos 34 minutos do segundo tempo e teve tempo para finalizar duas vezes – uma defendida por Diogo Silva e outra perto da trave. O reforço comentou a estreia, relembrou o meme de 2015, também em Fortaleza, e negou ser o “novo Rodrygo”.

“Bom estrear com pé direito, quase surpreendi o goleiro. Fomos bem, é difícil jogar aqui contra o Ceará. Força do Santos é muito grande. Agora é recuperar, voltar a Santos e se recuperar para o próximo jogo”, disse Marinho, à TV Globo.

“Sempre bom (voltar), mas Marinho não vai falar toda hora sabia não. Sou engraçado, mas agora estou aqui para agradecer por jogar com essa camisa”, completou. “Estou cansado nada, pode botar jogo pra ‘nois”, emendou.

Sobre Rodrygo, Marinho demonstrou respeito e adotou cautela.

“A gente vai perder um companheiro por motivo grande. Fez por merecer por tudo que fez no Santos. Estou chegando para ajudar, não tenho como ser o novo Rodrygo. Todos sabem minha forma de jogar e espero poder ajudar cada vez mais o time do Santos”, concluiu, em entrevista ao Esporte Interativo.

Líder momentâneo do Brasileirão, o Santos voltará a campo para enfrentar o Atlético-MG, quinta-feira, no Pacaembu, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, as equipes empataram por 0 a 0.