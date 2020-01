Alison se diz pronto para ser o capitão do Santos

Com as saídas de Victor Ferraz, Vanderlei e Gustavo Henrique, Alison se tornou o jogador com mais partidas no Santos dentro do elenco atual. Menino da Vila, o volante está desde 2011 na equipe profissional e agora deverá ter papel ainda maior de liderança no grupo de Jesualdo Ferreira.

“Acho que jogar no Santos é uma grande responsabilidade. Já carrego essa responsabilidade desde cedo, então pode ser que aumente sim, mas como já estou um bom tempo no Santos, estou acostumado”, comentou em entrevista coletiva realizada na última segunda-feira.

O volante também se disse pronto para ser capitão, mas avaliou que o jogador não precisa necessariamente ter a braçadeira para exercer um papel de liderança dentro do elenco.

“Fico feliz pelo carinho da torcida, consigo sentir esse carinho e respeito que eles sentem por mim; também sinto por eles. Sobre ser capitão, não tem só eu, tem outros jogadores que também podem assumir essa posição de líder”, comentou.

“Muitas vezes um líder dentro do grupo não é só quem usa a braçadeira. Ser for eu, vou tentar ajudar o grupo da melhor maneira possível”, concluiu.

O Santos estreia na temporada 2020 na próxima quinta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, às 19h15 (Brasília), pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.