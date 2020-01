Libertadores é argumento do Santos para tentar segurar Vladimir

O Santos está perto de negociar Vanderlei e tenta assegurar a permanência de Vladimir, de volta após empréstimo ao Avaí em 2019.

Com a saída de Vanderlei, Vladimir disputaria posição com Everson e seria, provavelmente, o segundo goleiro do Peixe – essa condição não agrada o Menino da Vila.

Vladimir foi titular na temporada passada e teve seu primeiro ano de regularidade desde a profissionalização. Atuar com frequência, mesmo com o rebaixamento do Avaí à Série B, faz o jogador de 30 anos querer mais.

O Alvinegro, em compensação, não quer perder Vladimir. E um dos argumentos utilizados é a disputa da Libertadores da América nesta temporada. Everson ainda não tem essa experiência e as alternativas, sem contar Vanderlei, seriam João Paulo e John, da base.

Vladimir entende a necessidade santista, mas não quer ser apenas um “bombeiro” no clube. Ele recebeu proposta do Ceará e não foi liberado recentemente.

Enquanto a situação não se define, Vladimir treina normalmente. E há relatos no CT Rei Pelé de desempenho “impressionante” do goleiro na última sexta-feira, em coletivo de campo reduzido. Jogadores chegaram até a brincar com ele sobre estar “impossível” fazer gol.

Se tiver a saída vetada, Vladimir pedirá a renovação do contrato como contrapartida. O vínculo termina em dezembro de 2020 e não houve reajuste salarial, luvas ou comissão no último acordo pela permanência.