Liberado, Gustavo Henrique vive expectativa de refazer dupla com Veríssimo

Após ficar mais de 10 meses afastado dos gramados, Gustavo Henrique está completamente recuperado de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo desde a última semana. Porém, mesmo livre das dores, o zagueiro ainda não recebeu uma oportunidade no Santos com o técnico Levir Culpi.

Por precaução, o comandante deixou o defensor fora até mesmo da lista de relacionados contra Grêmio e Flamengo, respectivamente. Mas neste domingo, às 19h (de Brasília), a tendência é que Gustavo consiga ter seu esperado retorno, contra o Avaí, na Ressacada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem contar com David Braz, expulso na vitória por 3 a 2 contra o Flamengo, na última quarta-feira, Levir fará mais alguns ‘testes’ com o zagueiro até este sábado. Por conta do longo período de ausência, a comissão técnica prega cautela com o defensor e não pretende escalá-lo ‘na fogueira’. Porém, ele deve ficar pelo menos no banco de reservas.

Caso tenha seu retorno confirmado neste domingo, Gustavo Henrique pode refazer dupla com Lucas Veríssimo. Em 2016, os ‘meninos da Vila’ foram os zagueiros titulares do Peixe em grande parte do Campeonato Paulista.

Além de Gustavo, o comandante também tem à disposição Fabián Noguera e Cleber para a zaga. A definição do titular contra o Avaí, porém, só deve acontecer na manhã do sábado.