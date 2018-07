Lazio entra na disputa com o Benfica por Léo Cittadini, do Santos

A Lazio-ITA entrou na disputa com o Benfica-POR pela contratação de Léo Cittadini, do Santos. O meio-campista tem contrato até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato.

O empresário de Cittadini é Giuliano Bertolucci, o mesmo de Felipe Anderson, negociado pela Lazio ao West Ham-ING. O santista surgiu como alternativa ao clube italiano para substituir o meia, também revelado nas categorias de base do Peixe.

Léo Cittadini não se acertou com o alvinegro pela renovação do contrato. O jovem não aceitou a proposta de salário de R$ 150 mil por mês. O presidente José Carlos Peres disse que ele não atuaria contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira, no Pacaembu, se recusasse a oferta.

A intenção do Menino da Vila é ressarcir o Santos com uma compensação financeira para iniciar a temporada europeia. Se não houver acerto pela antecipação da saída, ele treinará separadamente no CT Rei Pelé ou atuará pela equipe sub-23 até dezembro.

Revelado nas categorias de base do Santos, Léo Cittadini tem 24 anos e é utilizado frequentemente pelo técnico Jair Ventura. Ao todo, são 22 partidas e nenhum gol em 2018.

Indeciso sobre a permanência, Léo quis esperar pela janela internacional de transferências para avaliar propostas. Ele entende que nunca teve a valorização merecida no clube.