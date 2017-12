Lançar garotos, minimizar perdas: as missões de Jair no Santos

O Santos está perto de oficializar a chegada de Jair Ventura para comandar a equipe em 2018. Em meio a algumas perdas, como as do lateral Zeca, do meia Lucas Lima e do atacante Ricardo Oliveira, o Peixe vem encontrando dificuldades para anunciar reforços, por conta de dificuldades financeiras.

Por isso, a importância do novo treinador será ainda maior. O ex-botafoguense terá a missão de recuperar alguns nomes que acabaram não brilhando em 2017, além de tentar encaixar jovens promessas da base santista.

Sem Lucas Lima no meio, Jair terá o retorno de Vitor Bueno, lesionado durante o segundo semestre deste ano, com grave contusão no joelho. A missão do técnico será extrair o máximo do jogador, que pode se tornar referência no meio-campo.

Outros atletas que não tiveram tanto espaço no ano, e que inclusive são cotados para deixar a Vila Belmiro, podem eventualmente ganhar nova chance com Ventura. O colombiano Vladimir Hernández, por exemplo, tem sondagens para voltar ao seu país e tem a saída como caminho mais provável. Porém, se ficar, é possível que receba chances.

Conhecedor das categorias de base, onde trabalhou no Botafogo, Jair também terá a chance de usufruir da tradicional fábrica de revelações do Peixe. Elano, interino nas rodadas finais do Brasileiro, já abriu espaço para alguns garotos.

Os atacantes Rodrygo e Yuri Alberto, tratados como joias, ganharam as primeiras chances nos profissionais. Caso não consiga grandes contratações, o Santos pode apostar suas fichas nos jovens, que podem se tornar grandes revelações, como aconteceu no passado recente com Neymar e Gabigol, por exemplo.

Outros garotos, como o lateral esquerdo Caju e o atacante Arthur Gomes, também podem se beneficiar das características de Ventura, que utilizou diversos jovens promessas no Botafogo.

O próximo passo para o Peixe é oficializar a contratação do técnico. Os cariocas já acertaram com Felipe Conceição e sabem que não terão Jair em 2018. Porém, o pagamento da multa rescisória ainda impede a confirmação da contratação por parte do Alvinegro Praiano.