Kaio Jorge aprova novo posicionamento no Santos com Jesualdo

Sob comando de Jesualdo Ferreira, o jovem Kaio Jorge vem ganhando mais oportunidades no Santos. O atacante já entrou três vezes na temporada, sendo usado tanto em sua função original, centroavante, como na ponta.

“Estou muito feliz de estar recebendo novas oportunidades. O professor Jesualdo veio conversar comigo, disse que sou um jogador versátil. Como vocês sabem, minha posição mesmo é centroavante, mas aonde ele me colocar eu vou jogar feliz. Quero estar jogando”, comentou em entrevista coletiva na última sexta-feira.

Artilheiro na base e da Seleção Brasileira no Mundial sub-17, o atacante destrinchou o novo posicionamento e revelou o conselho de Soteldo.

“Estou tentando me adaptar o mais rápido possível para a posição. Mas sempre que o Jesualdo me coloca na ponta, ele fala para jogar um pouco por dentro; ele gosta de jogar com dois centroavantes mais fechados, próximos do gol”, explicou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“O Soteldo gosta de ir para cima, tem esse estilo, toda vez que eu falo com ele, ele fala para pegar a bola e ir para dentro. Mas como vocês sabem, tem que cadenciar um pouco o jogo, porque não é só ir para cima como ele fala”, ponderou.

Neste domingo, o Peixe visita a Ferroviária, às 19h (Brasília) em Araraquara, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O time da Vila Belmiro tenta ampliar ainda mais a vantagem na liderança do grupo A do Estadual.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com