Joia se despede do Santos e aguarda por quebra de contrato

Kaio Jorge se despediu do Santos na última quinta-feira, quando foi ao CT Rei Pelé buscar uma chuteira. A ordem dos seus pais é não aparecer mais para treinar, mesmo com contrato de formação válido até janeiro de 2020.

A família confia no empresário Giuliano Bertolucci para a quebra do acordo amador nas próximas semanas. O Peixe, em contrapartida, mostra tranquilidade.

“Vou lutar até o fim para renovar com o Kaio. O contrato de formação é válido e não é fácil para ele sair. A conta é mais ou menos a seguinte: o custo de formação e salários até o fim vezes 200 (da multa). Algo em torno de R$ 60 milhões. Quem vai pagar isso?”, afirmou Marco Maturana, gerente das categorias de base do Alvinegro, à Gazeta Esportiva.

A relação foi cortada depois de insucesso na negociação pelo primeiro contrato profissional. O Santos queria um contrato por cinco anos, com 100% dos direitos econômicos e salários progressivos dentro de um plano de carreira. Os pais e empresários queriam vencimentos bem maiores e 20% do “passe”.

“Momentos de despedida são necessários na vida. Quem insiste em segurar, prender e apegar-se demais, acaba sufocando a si próprio, afogando-se em esperanças, promessas e palavras vazia. Que as experiências compartilhadas no percurso até aqui sejam a alavanca para alcançarmos a alegria de chegar ao destino projetado. Encerramos nosso ciclo no Santos Futebol Clube. O nosso agradecimento àqueles que, mesmo de fora, mas sempre presentes, nos quiseram bem e nos apoiaram nos bons e nos maus momentos”, disse a mãe de Kaio, Atenas Karina.

Kaio Jorge tem 16 anos e é destaque do Santos e da seleção brasileira sub-17. O jovem chegou a estrear como profissional sob o comando de Cuca, no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, na Vila Belmiro, dia 30 de setembro.