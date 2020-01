Jesualdo vai implementar rodízio de capitães entre cinco jogadores no Santos

Jesualdo Ferreira, novo técnico do Santos, revelou nesta quarta-feira que a equipe não terá apenas um capitão, e sim cinco jogadores que irão se revezar na função.

“Vou ter cinco capitães. Quero ter cinco capitães para a equipe não depender só de um jogador. Quero que haja um base que permita que muitas vezes cinco jogadores com o mesmo espírito e mesma ideias façam suporte e proteção. Um treinador não pode fazer tudo isso”, afirmou o comandante.

Jesualdo até pensou em fazer mistério sobre os nomes selecionados por ele, mas acabou revelando. Serão eles: Lucas Veríssimo, Alison, Carlos Sánchez, Pará e Luiz Felipe.

Com a saída de Victor Ferraz, Vanderlei e Gustavo Henrique, Alison se tornou o jogador com mais partidas dentro do elenco atual. O volante foi o escolhido pelo português para vestir a braçadeira na primeira partida do Campeonato Paulista, na quinta-feira, diante do Red Bull Bragantino.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com